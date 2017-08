Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Il vit en Suisse, mais il est d’origine uruguayenne. Et si Fabian marque immédiatement les gens qu’il rencontre, c’est en grande partie à cause de son tatouage qui recouvre la partie gauche de son visage. « Il symbolise le passage de l’adolescence à la vie adulte », affirme cet homme de 47 ans qui a connu une enfance plus que difficile.

Car Fabian n’a pas une histoire comme les autres. Confié à sa grand-mère à la naissance, il a passé les premières années de sa vie dans un poulailler. Finalement adopté, le petit garçon a alors dû tout reprendre depuis le début car il ne savait ni marcher ni parler. Finalement devenu un garçon comme les autres, Fabian se considère tout de même comme un « survivant ».

Devenu travailleur social, le Suisse reconnaît que son tatouage facial ne facilite pas le contact avec les autres. Mais il permet en tout cas de faire le tri ! « Les personnes qui viennent vers moi malgré ce tatouage sur le visage sont des gens qui méritent que je m’attarde sur eux », explique-t-il. Nul doute qu’il aura l’occasion dans Koh-Lanta de se confronter une nouvelle fois au regard des autres. Lui qui aime se comparer au « roseau qui plie mais ne craque pas » pourra également tester sa résistance physique et psychologique au gré des épreuves et de la vie de naufragé sur son campement.

