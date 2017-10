Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Aux Fidji, l'excitation est palpable sur la plage. Les douze aventuriers encore en lice trépignent d'impatience à l'idée de découvrir la récompense qui les attend en cas de victoire. Cette récompense, c'est un classique de Koh-Lanta, auquel les aventuriers n'ont pas encore eu l'occasion de goûter depuis leur arrivée sur l'île trois semaines plus tôt.

Peut-être alléchés par l'odeur, ou peut-être conscients de la récompense qui les attend, les Rouges et les Jaunes sont comme des fous alors que Denis Brogniart n'a pas encore dévoilé ce qui se cachait sous la bache et les feuilles de palmiers. "Cette récompense, je ne crois pas prendre beaucoup de risques en disant que vous en rêvez tous !" annonce d'emblée l'animateur.

Déjà, les visages des naufragés sont illuminés par de grands sourires. "Quel que soit votre régime alimentaire, quels que soient vos goûts, vous en rêvez tous !" poursuit-il. Les aventuriers n'en peuvent plus, ils veulent savoir. "Allez Denis !" s'écrient-ils tous comme un seul homme. Tiffany laisse même échapper le mot "pizza" avant que Denis Brogniart stoppe enfin tout suspense. Quand ils comprennent que ce sont bien des pizzas qu'ils auront peut-être la chance de déguster, les naufragés explosent de joie !

"Elle est magnifique !" s'enflamme Sébastien. "Champignons, jambon, fromage...", détaille Denis Brogniart. "Ne l'approchez pas trop ou je vais croquer dedans !" le prévient Marvyn. "Vous la voulez ? demande alors l'animateur. Eh bien pour ça, il faut gagner." A l'issue d'une épreuve des pierres sous l'eau extrêmement serrée, ce sont finalement les Jaunes qui auront la chance de déguster les deux pizzas.