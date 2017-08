Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

A 29 ans, Magalie a la danse dans la peau. Passionnée depuis son plus jeune âge, cette jolie et coquette jeune femme « mange danse, boit danse, vit la danse » comme elle le dit elle-même. « Je pense même qu’avant de marcher je dansais déjà, ajoute-t-elle en rigolant. Dès que j’ai l’occasion de danser, je danse. »

Mais Magalie n’a pas que la danse dans la vie. Maman dès l’âge de 18 ans, elle élève également deux filles avec son compagnon. « Ça n’a pas toujours été facile, mais c’est ce qui me donne la force de réussir aujourd’hui », explique-t-elle.

« Cette détermination que j’ai toujours eue va me permettre d’aller loin dans cette aventure » conclut la pétillante jeune femme. Du haut de ses 29 ans, Magalie sera l’une des doyennes de la tribu des jeunes dont elle fera partie. Une situation qui lui permettra peut-être de s’affirmer comme l’une des leaders de cette équipe dont le manque d’expérience pourrait être l’un des points faibles. Mais l’envie et la fougue de la jeunesse devrait également permettre de contrebalancer cette inexpérience.

Magalie aura en tout cas son rôle à jouer dans cette aventure extraordinaire aux Fidji. Pour savoir comment elle s’intégrera dans son équipe, rendez-vous le vendredi 1er septembre, à partir de 20h55 sur TF1.

