Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C'est sans doute l'une des premières choses que Clémentine voit quand elle approche du magnifique buffet qui l'attend pour le petit-déjeuner remporté par Vincent et dont elle va également profiter : la pâte à tartiner au chocolat ! Une demi-noix de coco en est remplie et va faire le bonheur des deux naufragés.

« Quand j'ai regardé la table et toutes les garnitures, l'élément qui m'a limite fait pleurer, c'est le chocolat », se souvient la Haut-Savoyarde, encore émue de cette récompense qu'elle attendait tant. « Du chocolat, j'en rêvais tellement ! » s'exclame-t-elle avant de plonger sa cuillère dans le bol de pâte à tartiner. « Je préfère cent fois avoir du chocolat que des frites ! ajoute-t-elle. Ça m'avait trop manqué. »

A leur retour sur le campement blanc, les deux aventuriers doivent tout raconter à leurs compagnons. Le détail du menu dont ils ont profité fait évidemment saliver les autres membres de la tribu blanche, mais c'est au moment où Clémentine évoque le bol de pâte à tartiner que les exclamations fusent !

« Je tuerais pour avoir un truc comme ça », rigole Kelly. « Je crois que ce qui me manque le plus c'est le pain et le beurre, renchérit Claire. Et bien sûr, la pâte à tartiner ! C'est ce qui me donne le plus envie. »