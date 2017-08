Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Manu est un véritable homme d’affaires. Ce Belge qui vit dans la région de Bruxelles est gérant de sa propre société et a pour habitude de toujours tout faire pour obtenir ce qu’il veut. « Avec Manu, c’est struggle for life, on se bat pour la vie, affirme fièrement cet homme de 57 ans amateur de pêche. On n’attend pas que le poisson saute de la mer sur la plage ! »

Ce fringuant quinquagénaire sait qu’il fera partie des aventuriers les plus âgés aux Fidji mais cela ne lui fait pas peur, bien au contraire. « Je suis un leader charismatique », fait-il valoir haut et fort. Pour Manu, l’âge est donc loin d’être un handicap. Le Belge estime même avoir pas mal d’atouts dans sa manche pour réussir et aller loin dans l’aventure Koh-Lanta : Fidji. « Avec Manu, on peut réaliser quelque chose, avec Manu on ne s’ennuie pas ! »

Son principal fait d’armes ? « J’ai déjà mangé des saucisses crues », dit-il fièrement. Avaler toutes sortes de choses bizarres aux Fidji, des insectes ou des gros vers blancs par exemple, ne devrait donc pas lui faire peur ! « J’adore tout ce qui est défi et Koh-Lanta est un défi, conclut-il enfin. Le but ultime du jeu, c’est gagner. » Alors qu’il fera partie de l’équipe des anciens (ceux qui ont plus de trente ans), Manu compte sur son leadership pour s’imposer comme un élément indispensable de sa tribu.

Pour patienter avant le premier épisode, découvrez les premières minutes :