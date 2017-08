Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Marguerite ne devrait pas être dépaysée dans Koh-Lanta : Fidji. Car elle est déjà chez elle à la tête d’une petite tribu ! Cette chef d’entreprise lilloise de 52 ans est en effet maman de cinq filles. Cinq enfants qu’elle élève avec son mari, auquel elle est mariée depuis trente ans. Faire partie d’une tribu dans Koh-Lanta ne devrait donc pas être un problème pour elle.

« Quand on est maman d’une famille nombreuse, on est polyvalent et multitâches, avance-t-elle. A Koh-Lanta, ça me servira bien. » De toute évidence, la débrouillardise et la polyvalence sont deux atouts indéniables dans une aventure aussi difficile que Koh-Lanta. Et la détermination de Marguerite devrait également l’aider à tirer son épingle du jeu aux Fidji. « A 52 ans, je ne lâche rien, ajoute-t-elle. Quand je suis accrochée à un challenge, j’y vais à fond et je gagne ! »

La Nordiste s’y connaît en matière de gagne. Car, si elle semble posséder un mental à toute épreuve, elle ne néglige pas non plus l’aspect physique. La dynamique maman chausse ainsi régulièrement ses chaussures de sport, enfile short et maillot et s’en va défier ses amies sur un terrain de hockey sur gazon ! « Mon tempérament ? Il faut que ça bouge ! Avoir des projets, des défis… Je ne suis pas du tout dans la routine. »

