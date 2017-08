Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Marine vit dans l’Allier, avec sa mère et son amoureux. Cette jolie blonde de 21 ans est infirmière, un métier qui la passionne. Et si la jeune fille n’est pas bien grande (1m55 sous la toise), elle assure que quand elle parle, on l’entend !

« Au collège, je me faisais souvent insulter, j’étais souvent moquée par rapport à ma taille, se souvient Marine avec émotion. J’étais toute seule, je n’avais pas beaucoup d’amis, mais aujourd’hui ça passe au-dessus, j’envoie bouler, même si c’est rare qu’on me taille sur ma taille ! »

Avec son regard bleu gris clair, ses longs cheveux blonds et une détermination à toute épreuve, Marine ne compte pas venir aux Fidji pour faire de la figuration. « Etre petite, être une femme, être jeune, ce ne sont pas des obstacles pour gagner Koh-Lanta », affirme-t-elle avec force. Aux Fidji, elle se retrouvera dans l’équipe des jeunes, les aventuriers qui ont moins de trente ans. « Pour moi, Koh-Lanta est un pied de nez à tous ceux qui se sont moqués de moi quand j’étais petite », conclut la jeune infirmière. Dans cette aventure hors norme, elle aura en tout cas une occasion unique de prouver sa valeur, que ce soit dans les épreuves sportives ou sur le campement.

