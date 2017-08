Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Il faut se méfier de l’eau qui dort. En l’occurrence de Marta, qui cache bien son jeu. A priori, rien ne prédispose cette Monégasque de 21 ans, étudiante en marketing et communication dans la Principauté, pour une aventure comme Koh-Lanta.

Toujours coquette et bien apprêtée, Marta ne cache pas son goût pour le shopping, la mode et « les belles choses » comme elle dit. « Si je gagne les 100 000 euros, je pense que je vais les dépenser dans des sacs », confie-t-elle avant d’éclater de rire. Evidemment, la belle brune n’en fera rien.

Elle est consciente de l’image qu’elle renvoie et s’en amuse, en joue même. « Je pense avoir plusieurs facettes, reconnaît-elle. J’aime bien vivre à Monaco, dans mon petit confort, avec mes petits sacs, mes petites chaussures. » Ça, c’est pour le côté « princesse ». Mais Marta a plus d’un tour dans son sac.

« Quand j’étais jeune, j’étais une athlète de haut niveau. J’ai été championne de France du 4 x 1000 mètres. » Un sport qui a forgé chez elle un esprit de battante, et surtout de gagnante ! « J’adore la compétition, conclut Marta. Je n’aime pas du tout perdre et je m’énerve très vite. Il y a une place, un seul vainqueur et les autres sont à la poubelle ! »

Pour patienter avant le premier épisode, découvrez les premières minutes :