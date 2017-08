Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Il fera partie de l’équipe des jeunes dans Koh-Lanta : Fidji, mais Marvyn a déjà vécu beaucoup plus de choses que la plupart des jeunes gens de son âge. A 20 ans, ce commercial dans une start-up en Ille-et-Vilaine, ancien barman, a eu une adolescence difficile qui l’a mené à faire des choix compliqués.

A 16 ans, il a ainsi quitté le domicile familial en région parisienne pour cause de conflits familiaux et laisse derrière lui sa mère et ses frères pour aller s’installer chez sa grand-mère. Cette dernière pose d’ailleurs sur lui un regard des plus bienveillants. « Tu étais mûr avant l’âge, lui dit-elle. Ta jeunesse, tu n’en as pas eu beaucoup. »

Avec un tel parcours de vie, difficile de ne pas grandir plus vite que les autres dans la tête. Dans Koh-Lanta, au sein d’une équipe composée d’aventuriers de moins de trente ans, sa maturité devrait être un atout indéniable sur le campement. Mais Marvyn compte aussi sur son caractère sociable pour s’intégrer au mieux. « Je m’adapte assez rapidement, je suis jovial », affirme-t-il.

Mais s’il participe à Koh-Lanta, c’est avant tout pour « rendre fiers » sa mère et ses frères. Prouver à sa maman, aussi, « qu’elle n’a pas besoin de s’inquiéter » : « Je peux réussir et je vais réussir. »

Pour patienter avant le premier épisode, découvrez les premières minutes :