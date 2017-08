Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Avoir cinq restaurants dans l’agglomération lyonnaise, ça prend forcément du temps et de l’énergie. Ça tombe bien, Maxime a de l’énergie à revendre. A 38 ans, le Rhodanien se définit comme un « hyperactif ». « Je ne me fatigue pas moi-même, mais je sais que je peux fatiguer les autres », sourit-il malicieusement.

Passionné par la restauration – « j’ai ça en moi depuis que je suis gamin » confie-t-il – Maxime vit à cent à l’heure et pour cause : la restauration est « un métier qui bouge, où le quotidien est différent ». Pas de routine donc pour le Lyonnais qui va avoir l’occasion de faire profiter son équipe de son énergie aux Fidji.

En couple depuis plus de quatre ans avec sa femme avec qui il vit « une grande histoire d’amour », Maxime sera bientôt papa. Une perspective réjouissante qui lui donne force et courage. « C’est une double motivation pour moi, déclare-t-il. Ma future fille n’est pas encore là, mais c’est comme si j’avais déjà son visage dans la tête. Elle va me donner plus qu’une rage, la force pour aller au bout. »

Maxime aura besoin de cette force s’il veut aller le plus loin possible dans Koh-Lanta : Fidji. Au sein de l’équipe des anciens, il devra briller pour éviter l’élimination et tirer son épingle du jeu.

Pour patienter avant le premier épisode, découvrez les premières minutes :