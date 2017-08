Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

« Une sacrée bosseuse. » Voilà comment Mel se définit. Cette étudiante en marketing digital de 25 ans peut effectivement s’attribuer cette qualité sans aucun problème, puisqu’en plus de ces études elle cumule deux jobs : elle travaille en agence de publicité la semaine et se retrouve sur les marchés le week-end pour vendre du pain !

Il faut dire que Mel n’a pas eu le choix. Il y a deux ans, elle a quitté le domicile familial car elle avait une relation trop compliquée avec son père. « Je suis partie car, avec mon père, on ne se parlait plus que pour se disputer. » Cette situation a rendu la recherche de travail indispensable. « Personne ne m’aidait financièrement, explique-t-elle. Je n’avais donc pas d’autre choix que de travailler sept jours sur sept. »

Constamment occupée par ses différentes activités, Mel participe à Koh-Lanta pour une raison bien précise. « Mon père est fan de Koh-Lanta, dit-elle avec un sourire empreint d’émotion. J’ai envie qu’il découvre que je suis devenue une combattante et que je ne suis plus du tout la gamine qu’il a laissée il y a deux ans. » Aux Fidji, sur l’île de Yasawa, Mel aura en tout cas une belle occasion de prouver à son père qu’elle a bien changé. Au sein de l’équipe des jeunes, elle mettra tout en œuvre pour montrer ses qualités de battante !

