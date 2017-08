Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

A 34 ans, Mélanie se lance dans l’aventure Koh-Lanta. Cette maman de deux enfants, ses « loulous » Brittany et Austen, fera partie de l’équipe des anciens sur l’île de Yasawa aux Fidji. Malgré tout, la jolie blonde au regard mutin mise sur son caractère facile à vivre pour s’entendre avec tout le monde, y compris les plus jeunes. « Je suis encore jeune dans ma tête, confie-t-elle. J’ai deux gamins, mais je n’arrête pas de déconner ! Les plus jeunes vont aimer passer du temps avec moi, donc je pense que ce sera un atout pour moi sur le camp. »

Et cette qualité n’est pas la seule que Mélanie entend mettre en avant. Dans Koh-Lanta, la jeune femme pourra s’appuyer sur son côté instinctif pour s’adapter au mieux à la vie de naufragée. « Je suis une personne assez impulsive, dit-elle. J’ose, je n’ai pas peur de l’inconnu. » Tant mieux, car à Koh-Lanta, il faut s’adapter tous les jours à des situations nouvelles et pas forcément agréables ! Là encore, pas de panique, Mélanie a réponse à tout : « Je suis quelqu’un d’assez simple, faire caca, pipi dehors, ça ne me dérange pas, je ne suis pas délicate à ce niveau-là. »

Souriante, détendue, Mélanie a bien conscience que son caractère enjoué tranche parfois avec le monde qui l’entoure. « Pour certains, j’ai trop la bougeotte, concède-t-elle. Je parle beaucoup, je fais du bruit, je rigole fort… J’ai beaucoup d’humour ! Tout le monde ne rigole pas, mais ce n’est pas grave, l’important c’est qu’on se fasse rigoler soi-même. »

Pour patienter avant le premier épisode, découvrez les premières minutes :*