Décidément, Koh-Lanta a donné le goût de l’Asie aux aventuriers. Alors que Benoît et Jesta sont repartis pour le Cambodge avant de partir explorer la Malaisie puis l’île de Bali, Jérémy lui continue son long voyage passant de pays en pays. Le jeune homme qui rêvait de sillonner le continent asiatique a mis depuis quelque temps son projet à exécution.

Ainsi depuis trois mois, l’ancien aventurier de Koh-Lanta, l’île au Trésor a traversé de nombreux paysages et fait la connaissance avec de nombreuses cultures. L’ancien acolyte de Jesta a ainsi visité l’Inde, le Sri Lanka, le Cambodge, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, le Japon et les Philippines. Et à chaque étape de de son périple, Jérémy n’a pas hésité à publier de nombreuses photos des lieux paradisiaques qu’il découvrait. Plongée sous-marine au milieu de requins, mer bleue turquoise, couchers de soleil à couper le souffle… des clichés qui ont de quoi faire rêver les quelque 83 300 fans du jeune homme, au point sans doute d’en agacer plus d’un.

Mais Jérémy n’est pas près de s’arrêter en si bon chemin. Après les Philippines, le jeune homme est déjà reparti vers de nouvelles aventures. Après la nature luxuriante de l’archipel, il va complètement changer d’atmosphère puisqu’au 138e jour de son voyage, Jérémy a pris la décision de s’envoler pour Hong Kong. C’est lui-même qui le révèle sur son compte Instagram. « Bye Philippines ! Pays incroyable et magnifique ! Si tout le monde en dit du bien, ce n’est pas pour rien… (…) Maintenant Hong Kong ! » a-t-il écrit en légende de sa dernière salve de photos postée ce mardi 16 mai.