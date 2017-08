Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Le Paradis perdu. Voilà le nom du petit îlot que les vingt naufragés de Koh-Lanta : Fidji apercevront dès le début de leur aventure. Situé tout près de la plage sur laquelle ils ont échoué en sautant à l’eau, le Paradis perdu a tout de l’île mystérieuse aux secrets bien cachés.

Mais qu’est-ce donc que ce Paradis perdu ? Langue de terre recouverte de jungle et baignée par les eaux turquoises du Pacifique, l’île sera à n’en pas douter l’un des lieux cruciaux dans l’aventure Koh-Lanta : Fidji. Sur cette île, onze coffres ont été cachés. Onze coffres renfermant tous des éléments importants qui pourront aider considérablement les aventuriers dans leur quête de victoire finale.

Chaque semaine, un aventurier de chaque tribu se rendra sur le Paradis perdu. Ensemble, les deux naufragés adversaires devront s’unir le temps d’une quête qui pourrait leur rapporter gros. Adversaires dans les épreuves par équipe, ils pourront nouer des liens sur place qu’ils mettront ensuite peut-être à profit lorsque les deux équipes seront recomposées. Et surtout, ils pourraient être amenés à dévoiler ou non le fruit de leurs recherches sur l’île à leurs compagnons d’aventure. Des choix stratégiques importants qui pourraient bien avoir un impact non négligeable sur la suite de l’aventure.

