Souvenez-vous. Claire, Sébastien et Vincent ont intégré l’aventure Koh-Lanta un jour après tout le monde. Aujourd’hui, les trois Robinsons sont encore dans la course et plus déterminés que jamais à remporter le jeu. Lors de l’épreuve de confort qui consistait à rester agrippé à une corde le plus longtemps possible, c’est le Normand qui a triomphé. Une victoire qui s’ajoute aux deux autres remportées par le jeune homme dans la foulée. Au total, le Manchois comptabilise 4 victoires. Un joli score qu’il partage avec sa camarade de jeu Claire. En effet, la jeune femme a également quatre victoires à son actif.

Les larmes de Sébastien

Fou de joie à l’idée de remporter une nouvelle immunité, Sébastien a craqué. Cette nouvelle récompense, il la dédie à sa famille, restée en Normandie. "Je suis très content. J’ai pensé à des choses agréables, Victor, Adèle, la famille, Alice… Toutes les victoires que je gagne, c’est en pensant à eux, on peut dire que je gagne à 4". Son concurrent, Frédéric a lui aussi pensé à sa famille pour avoir la hargne nécessaire à remporter cette épreuve. Malheureusement pour lui, il a faibli face à Sébastien. Bon joueur, le vainqueur a décidé de partager ce confort avec son concurrent des Bouches-du-Rhône, Frédéric. Tous les deux, ils ont pu profiter d’une douche, un lavage complet des dents mais aussi un bon massage du dos. Des petits plaisirs jugés nécessaires après un mois d’aventure.