Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Pour Manu, le kit de pêche était la récompense rêvée. Le Belge, pêcheur émérite, n'attendait que ça pour pouvoir initier ses camarades Makawa et rapporter du bon poisson pour nourrir sa petite tribu. "Pour moi, la plus belle récompense c'est le matériel de pêche, affirme le doyen de l'aventure. C'est un rêve parce que j'ai passé énormément d'heures dans ma vie dans l'eau et sur l'eau à pêcher avec des cannes à pêche sur des brise-lames en mer, à tirer des filets, à pêcher des cabillauds sur des bateaux au-dessus d'épaves... C'est quelque chose que j'ai en moi. Donc dans les prochaines 24 heures, c'est poisson garanti !"

Hélas, quand il se retrouve dans les eaux cristallines des Fidji, Manu ne connaît pas la réussite attendue. Parti harpon en main avec Fabian, le Belge trouve qu'il n'y a pas assez de poisson à son goût. Mais il ne se décourage pas pour autant et tente sa chance en visant avec le harpon un long poisson très fin. Raté ! Alors pour se justifier, sans doute un peu touché dans son amour-propre de pêcheur, Manu avance que "l'eau est trouble", sans doute à cause d'un "changement de temps".

Heureusement pour lui, ses camarades de l'équipe rouge se montrent bienveillants à son égard. "S'il ne ramène pas de poisson aujourd'hui, on ne lui en voudra pas", assure Maxime. Tant mieux, car pour Manu, ce premier jour de pêche n'aura pas été fructueux !





Regardez Manu qui tente de pêcher du poisson