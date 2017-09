Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Depuis quelques jours, Les Rouges se montrent très motivés et ce malgré une première nuit mouvementée. Et ils semblent avoir trouvé une bonne méthode pour se surpasser en toute sécurité. Le matin, ils réalisent des étirements sur la plage. Un bon moyen pour être en forme lors des épreuves.

Alors que le soleil vient de se lever sur le camp, Sébastien est déjà réveillé et s’entraîne sur la plage : "Le sol est un peu dur et les jambes n’ont pas beaucoup bougé, il faut étirer ses muscles. Moi je fais du sport tous les jours, je cours quatre fois par semaines, j’ai besoin de ça," confie le grand sportif. Et d’ajouter : "Ici, comme on dort sur le sol, il faut s’étirer. J’ai fait un petit réveil musculaire. C’est pour ma concentration personnelle, ça me fait du bien de faire ça le matin".

Et sur le camp, l’envie de faire du sport se propage… Même les filles s’y mettent. "Là, le matin il faudrait ce qu’on fasse tous des séances d’étirements car si on ne s’étire pas ça rouille", déclare l’une d’elles. Des petits entraînements qui ont visiblement été bénéfiques pour les aventuriers puisqu’ils ont remporté l’épreuve d’immunité. Rien que ça !