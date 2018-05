Par SB | Ecrit pour TF1 |

Les nerfs des aventuriers sont mis à rudes épreuves. A peine remis du départ de Candice et de la révélation de l’existence de l’Exil, les héros apprennent une nouvelle qui va changer le visage de leur aventure : en effet, cette semaine, les destins seront liés. Les aventuriers seront regroupés en binôme. Alors que les deux camps ont été réunifiés, cette fois, c’est deux par deux que les héros devront disputer les épreuves de confort et d’immunité. De même, ils iront au Conseil en binôme, si l’un est éliminé, l’autre aussi.

C’est le hasard qui va décider de sceller les destins des aventuriers puisque les binômes seront désignés après un tirage au sort. Autrement dit, dans cette saison où les stratégies sont encore plus de mises, les méninges vont devoir fonctionner deux fois plus pour éviter l’élimination. Quel sera le destin de Jérémy ou d’Alban ? Les deux aventuriers les plus affectés par le départ de Candice la semaine précédente ? Ce dernier, très attristé, avait d’ailleurs déclaré « on a perdu une championne au nom d’une stratégie ». Quelles seront les nouvelles stratégies mises en place alors que les cartes vont être toutes redistribuées ? Réponse ce vendredi 4 mai à 21 heures sur TF1. En attendant de découvrir l’épisode en entier, MYTF1 vous propose de regarder les premières minutes, histoire de se mettre l’eau à la bouche.