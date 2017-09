Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Vendredi dernier, Jaunes et Rouges ont fait connaissance de leur campement. Et les réactions ne se sont pas fait attendre tant chez les Coravu que chez les Makawa.

Cette année dans Koh-Lanta : Fidji, les vingt aventuriers sont répartis en deux équipes en fonction de leur âge. Il y a donc d’un côté les anciens qui portent la couleur rouge, et de l’autre les jeunes qui défendent la couleur jaune. Pour faire partie des anciens il faut avoir plus de trente ans, et moins de trente ans pour faire partie des jeunes. Alors, quand les deux équipes se forment et découvrent leur campement, les réactions ne sont pas attendre.

Chez les Coravu, la joie est au rendez-vous. "L'endroit est magnifique, il y a beaucoup de rochers, de palmiers, de noix de coco, on va s'activer pour faire le plus de choses possibles avant que la nuit tombe", déclare Marta, enchantée à l'idée de vivre ici pour plusieurs semaines. Mais, pris par l'euphorie de la découverte, les jeunes sont pour autant, désorganisés et s'éparpillent.

Il est est maintenant temps pour les Rouges de découvrir leur campement. Comme pour les Jaunes, la découverte de leur nouveau chez-eux est une agréable surprise. "Les Fidji, c'est le paradis. Il y a des coraux, des plages vierges de toute présence humaine", déclare Marguerite, les yeux grands écarquillés. Pour Sébastien, le décor est digne d'une "carte postale". "Vous avez un dégradé de bleu, de vert, c'est juste magnifique", ajoute-t-il, émerveillé par la beauté de l'île. Et contrairement aux Jaunes, les Rouges ont une organisation plus militaire. Feu, eau, nourriture... Chaque personne est à son poste !