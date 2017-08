Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Romain a tous les atouts d’un aventurier capable de remporter Koh-Lanta. Ce père de famille de 31 ans qui vit en Indre-et-Loire a dans un premier temps été champion de kayak dans sa jeunesse, un sport qu’il a commencé à l’âge de huit ans. « J’ai été champion d’Alsace, champion de France, on a été champion d’Europe avec mon club, donc j’ai atteint certains résultats, détaille ce grand gaillard. L’objectif, c’était de gagner des médailles et d’être le premier. » Une mentalité parfaite pour espérer triompher à l’autre bout du monde.

Après avoir été champion de kayak, Romain est devenu pompier de Paris, une activité qui l’a poussé à entretenir bien évidemment sa condition physique pour être toujours au top. Et aujourd’hui, il est devenu coach sportif ! « Dans tout ce que j’entreprends, j’ai envie d’aller au bout », ajoute-t-il. Logiquement, l’aventure Koh-Lanta ne dérogera pas à la règle : « Si j’y vais, c’est pour gagner. Quoi qu’il se passe, j’irai au bout de moi-même. »

On l’aura compris, Romain a les qualités physiques pour aller loin aux Fidji. Mais il lui faudra également se rendre indispensable sur le camp s’il ne veut pas être vu comme un danger potentiel, un candidat trop fort pour la victoire finale. Dans l’équipe des anciens, il sera l’un des plus jeunes. Un atout de plus, sans doute, pour espérer se faire des alliés également chez les jeunes !

Pour patienter avant le premier épisode, découvrez les premières minutes :