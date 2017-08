Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Quoi de plus naturel pour une femme du sud-ouest que d’être passionnée de rugby ? Mais être passionnée est une chose, pratiquer le rugby en est une autre. Sandrine, 43 ans, s’est pourtant lancée à corps perdu dans ce sport ultra-physique par le biais de son ex-mari qui était lui-même rugbyman. Aujourd’hui, cette directrice de relation clientèle en Dordogne ne pourrait plus s’en passer !

« Ça a été une révélation pour moi, s’enthousiasme-t-elle. Le rugby m’a permis d’assumer mon corps de golgoth. » Des mensurations « atypiques » qui lui permettent de briller sur le terrain où vitesse et puissance sont indispensables pour s’imposer. « J’ai le genre de physique qui est extrêmement rare chez les femmes, mais extrêmement recherché dans ce sport, ajoute-t-elle. Pour avoir besoin de puissance, c’est là qu’on va faire la différence. »

Fonceuse dans l’âme, Sandrine devrait pouvoir faire jouer son impressionnant physique lors des épreuves de Koh-Lanta et en faire profiter son équipe. Car la jeune femme ne vient pas aux Fidji pour se tourner les pouces et être battue. « Pierre de Coubertin, je ne connais pas ! lance-t-elle avec détermination. En tant que compétitrice, je veux aller jusqu’au bout et je veux gagner Koh-Lanta. »

Pour patienter avant le premier épisode, découvrez les premières minutes :