Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Pour les anciens de l’équipe jaune, Fabian, Maxime et Manu, éliminer Caroline revenait à briser le fameux pacte passé par les anciens Rouges avant la recomposition des équipes. A présent, alors que l’épreuve de confort se profile et que les Rouges vont découvrir qui a été éliminé par les Jaunes lors du dernier conseil, l’heure est aux manigances et aux stratégies chez les Coravu.

Fabian a d’ailleurs tout prévu : il faut affirmer devant les Rouges que Caroline, à bout de forces, a demandé à quitter l’aventure ! Et que les Jaunes ont donc tous voté contre elle pour lui permettre de partir. Ainsi, aux yeux des anciens Rouges, le pacte semblera toujours d’actualité et Fabian, Manu et Maxime pourront dormir tranquille. "Il faut que les Rouges croient que le pacte n’a pas bougé, martèle Fabian à ses deux camarades. Ils doivent croire que tout est tout à fait normal, qu’on vit dans le meilleur des mondes et dans le meilleur des Koh-Lanta."

Pour Fabian, c’est une évidence, les trois anciens doivent la jouer tactique, comme dans un jeu d’échecs. S’ils se sentent Jaunes à part entière, ils ne doivent rien laisser transparaître auprès de leurs anciens coéquipiers chez les Rouges. Aux Fidji, les anciens pactes et les promesses passées ne sont visiblement plus d’actualité.

