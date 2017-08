Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Quand Sébastien arpente les routes à bord de son camion, il ne passe pas inaperçu. Tant mieux pour lui, il adore son camion et fait tout pour le bichonner afin qu’il soit le plus beau possible. « Le camion tient une énorme place dans ma vie, confie ce Nordiste de 43 ans. C’est vraiment une passion ! » Une passion qui est devenue son métier puisque Sébastien est routier.

Ce qui lui plaît le plus ? « Ecumer les routes et voir le regard des gens qui se retournent sur le camion, qui se disent « il est beau ce camion ». Je suis très fier de ce que je fais et je suis très fier de mon camion. »

Sébastien passe du temps à nettoyer son outil de travail. « Il n’y a pas de traces sur mon camion », affirme-t-il. Le routier aime « avoir un camion très propre, des jantes qui brillent, toujours nickel ». Pas étonnant quand on sait que Sébastien est un perfectionniste qui « essaye toujours de faire au mieux ». Une qualité dont il a aussi conscience qu’elle peut être vue comme un défaut par certains.

Adepte des arts martiaux qu’il pratique, Sébastien a une idée bien précise du rôle qu’il compte tenir aux Fidji. « Je pense être le maillon fort dans mon équipe. Je suis prêt à tout pour gagner, je ne lâcherai rien et j’irai jusqu’au bout. »

