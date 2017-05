Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Si Koh-Lanta était une émission de variétés, Vincent aurait pu en être le vainqueur. Lors du dernier épisode diffusé vendredi dernier sur TF1, Frédéric et Claire sont partis à la chasse aux poissons. Et la pêche a été plus que fructueuse. Les deux aventuriers sont revenus les bras chargés de denrées en provenance directe de la mer. De son côté, la jeune femme est revenue la marmite remplie de bulots. Son ami, quant à lui, a eu la chance d'attraper un gros poisson : un barracuda. Heureux à l'idée d'avoir de quoi se sustenter ce soir, Vincent n'a pas résisté à l'idée de fredonner "Barracuda". Un clin d’œil direct à la chanson phare de Claude François, Alexandrie, Alexandra et remise au goût du jour par M Pokora.

Vincent chanteur

Ce n'est pas la première fois que les aventuriers nous montrent leurs prouesses vocales. Lors de la dernière saison de Koh-Lanta, Julie, assistante dentaire de 38 ans avait partagé avec ses coéquipiers sa passion pour le chant. Sur l'île des Rouges, elle n'avait d'ailleurs pas hésité à chanter à plusieurs reprises des chants issus des dessins-animés Disney. De Ce Rêve Bleu, en passant par Né quelque part de Maxime Le Forestier, la jeune femme a fait les beaux jours du programme. Plus récemment encore, c'est Kelly qui a entonné, aidée de son amie Hada, un titre du répertoire de Zazie, Zen. L'aventure Koh-Lanta n'étant pas encore terminée, les aventuriers pourraient nous réserver encore bien des surprises... sonores !