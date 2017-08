Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

On le sent dès qu’on le voit à l’écran pour la première fois : Théotime sera sans aucun doute l’un des aventuriers de Koh-Lanta que l’on n’oubliera pas. Personnage jovial, sourire constamment scotché aux lèvres, ce jeune Vosgien de 23 ans adore chanter lorsqu’il est au volant de son food-truck avec lequel il sillonne les routes des Vosges.

Au menu ? « Des bons burgers » faits maison dont se régalent ses clients dans sa région. S’il parcourt les routes au quotidien, Théotime revient chaque soir chez ses parents où il habite encore. Passionné de jeux vidéo, le Vosgien a un avis bien tranché sur l’aventure qu’il s’apprête à vivre. « Koh-Lanta, c’est un peu le jeu vidéo ultime, affirme-t-il. D’autant plus que je n’ai qu’une vie pour le gagner et je compte bien y arriver ! »

Alors comment y parvenir ? Peut-être en se rendant indispensable, pourquoi pas d’ailleurs en nourrissant toute sa petite équipe ? « Sur l’île, j’aimerais bien être le cuistot de la tribu, avoue le jeune homme. Et inventer un petit burger : deux tranches de manioc, un peu de bigorneau et un peu de lait de coco pour arroser le tout et puis on se régalera je pense ! » Une recette qui devrait trouver quelques adeptes sur son campement !

Pour patienter avant le premier épisode, découvrez les premières minutes :