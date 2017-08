Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Etre sportif de haut niveau, c’est assurément un plus dans Koh-Lanta où les épreuves sont nombreuses et où avoir une bonne condition physique peut s’avérer décisif. Ça tombe bien, Thomas pratique le stand up paddle à haut niveau ! Ce jeune Normand de 21 ans, qui vit toujours chez ses parents, est également étudiant en école de commerce, mais c’est sa passion pour le sport dont il parle le mieux.

« La compétition, pour moi, c’est très important, explique-t-il. L’objectif, c’est toujours d’aller le plus loin. Je cherche continuellement à repousser mes limites et à devenir encore meilleur. » Là encore, Thomas devrait être servi aux Fidji. S’il y a bien une aventure où l’on doit sans cesse repousser ses limites, c’est dans Koh-Lanta !

En toute logique, cette envie d’être toujours le meilleur s’accompagne d’une véritable haine de la défaite. « Je déteste perdre, renchérit Thomas. Je suis très exigeant avec moi-même, quand j’entreprends quelque chose je le fais à fond. » Et pour parvenir à ses fins sur son paddle, le jeune homme se donne les moyens d’y arriver. « Tout est déjà très réglé pour un jeune de mon âge. J’ai une hygiène de vie qui ne me permet pas trop de sortir, je me couche tôt, je m’entraîne régulièrement… Je me suis rendu compte aussi qu’il fallait que je fasse attention à ce que je mangeais pour avoir de meilleurs performances. »

Une hygiène de vie qui lui plaît et qui devrait faire de lui un redoutable aventurier sur l’île de Yasawa. « C’est comme ça que je trouve mon plaisir et que je m’épanouis, conclut-il. Le but ultime, surtout en tant que compétiteur, c’est forcément de gagner Koh-Lanta. »

