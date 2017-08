Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

« On me prend souvent pour une fille superficielle, mais je ne suis pas comme ça, on me prend pour ce que je ne suis pas. » En participant à Koh-Lanta : Fidji, Tiffany va avoir une belle occasion de prouver qu’elle n’est pas qu’une jeune et jolie blonde simplement adepte de maquillage et de sorties en boîte de nuit.

Les boîtes de nuit pourtant, Tiffany connaît ! Toute sa famille travaille dans le milieu. Cette « vraie fille du sud » comme elle se qualifie elle-même, étudiante en art dramatique dans les Bouches-du-Rhône, est également très coquette. « J’adore prendre soin de moi, me maquiller, avoue-t-elle. C’est un plaisir, j’aime ça, j’aime sortir, être coiffée, je suis comme ça. »

Habituée à être chouchoutée – « j’ai eu une belle enfance, j’ai grandi dans le confort, je suis bébé Titi » – Tiffany va aller tester ses limites aux Fidji où elle va vivre comme une naufragée avec ses compagnons d’aventure. « Je voudrais prouver à mes parents de quoi je suis capable, que je peux y arriver sans eux », affirme-t-elle. Avant d’assurer qu’elle est « prête mentalement à vivre dans des conditions difficiles ». « Ça ne me fait pas peur ! » conclut-elle. Une chose est sûre en tout cas : Tiffany va se confronter sur l’île de Yasawa à un défi de taille en étant contrainte de vivre comme Robinson Crusoé. Sera-t-elle à la hauteur ? Réponse vendredi 1er septembre, à partir de 20h55 sur TF1 !

Pour patienter avant le premier épisode, découvrez les premières minutes :