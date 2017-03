Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Aventurière déterminée avec un tempérament de feu, Jessica faisait sans doute partie des candidates qui ont le plus marqué les esprits lors de l’édition 2015 du jeu d’aventure de TF1, à savoir Koh-Lanta Johor.

Celles qui a montré de véritables qualités de combattante sur l’île malaisienne, montre deux ans plus tard qu’elle n’a rien perdu de sa hargne. Avec son mental d’acier, la jolie brune s’est en effet lancé un nouveau défi à la fin de l’année dernière. Après s’être mise à la musculation, elle s’est donné pour objectif de fondre et de façonner ses abdominaux. "56 kg ce matin vidée de l'intérieur, j'ai rêvé de bouffe...j'ai mal dormi. -3 kg depuis novembre. Début de la sèche au 1er janvier. Je m'accroche mais je doute..." avait-elle d’ailleurs écrit sur son compte Instagram le 24 février dernier.

Une période de sèche qui s’est faite au prix de nombreux sacrifices : un régime alimentaire très stricte riche en protéines et de longues heures passées en salle de sport à soulever des poids. Mais après plusieurs mois d'un travail acharné et quelques phases de doute, le résultat est au rendez-vous. Ainsi ce lundi 20 mars, elle a publié sur son compte un photomontage avant-après de sa jolie silhouette. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le changement est spectaculaire. Jessica affiche désormais une sangle abdominale en béton avec des muscles saillants et la « tablette de chocolat » bien dessinée. Fière du résultat, l’ancienne aventurière a alors écrit : "J'ai enfin changé ma façon de manger du chocolat. Ma rencontre avec mes petits abdos. Objectif : les garder."





J'ai enfin changé ma façon de manger du chocolat 🍫 Ma rencontre avec mes petits abdos 😆 Objectif: les garder 🙈 Une publication partagée par @jessica_koh_lanta_johor le 20 Mars 2017 à 13h02 PDT

Son mari Jonathan a également posté la même photo sur son compte Instagram. "Voilà le résultat de plusieurs mois de travail et de diète… Un plaisir et une fierté de pouvoir poster l’évolution de ma petite femme," a-t-il écrit en guise de légende.





