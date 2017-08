Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Tugdual a beau être un « gentil », il a « les dents longues » et ne s’en cache pas. « Je l’assume complètement », déclare-t-il même depuis sa Bretagne natale. Pourtant, rien ne prédisposait ce jeune community manager de 27 ans à un tel caractère. Tugdual était loin, très loin d’avoir confiance en lui quand il était plus jeune.

« J’étais quelqu’un d’extrêmement timide, d’extrêmement réservé, de pas très dégourdi, concède-t-il aujourd’hui. Quand je vois le chemin que j’ai parcouru, entre la personne que j’ai pu être et la personne que je suis devenu, il y a un fossé monstrueux ! »

Désormais, Tugdual a radicalement changé. « Je suis extrêmement battant, je vais droit au but », affirme ce passionné d’équitation. Et il est bien décidé à débarquer sur l’île de Yasawa aux Fidji avec cet état d’esprit « conquérant », « bulldozer » comme il le dit lui-même. « Je n’ai pas peur d’aller dans le jeu pour éliminer des gens, révèle-t-il en conclusion. Je préfère tenter quelque chose, ça marche ou ça ne marche pas, quitte à être éliminé plus tôt dans l’aventure, que de me laisser porter. » Une chose est certaine donc : Tugdual est prêt à tout pour aller le plus loin possible dans l’aventure Koh-Lanta : Fidji. Une aventure qui débute vendredi 1er septembre, à partir de 20h55 sur TF1 !

Pour patienter avant le premier épisode, découvrez les premières minutes :