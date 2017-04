Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Vous les attendiez, elles sont enfin là ! Les premières minutes du nouvel épisode de Koh-Lanta viennent de débarquer sur MYTF1, ce qui va permettre aux plus accros de patienter jusqu’à vendredi, date à laquelle l’émission présentée par Denis Brogniart va faire son grand retour. L’occasion de retrouver une équipe bleue en plein coup de mou !

Après avoir perdu le feu la semaine précédente, les aventuriers de cette équipe sont également dans le creux de la vague niveau "performances." Ils ont ainsi perdu, lors du précédent épisode, l’épreuve de confort et d’immunité, ce qui a conduit au départ de Félicie. Et pour couronner le tout, le moral de certains aventuriers est au plus bas, notamment celui de Brahma qui semble franchement abattu depuis peu. Ce qui peut plomber l’ambiance déjà morose qui règne sur le camp.

Le jeune homme n’est pas le seul à faire face à des grosses difficultés. Claire, qui s’est sentie mal pendant le conseil, a en effet été transportée à l’infirmerie. Va-t-elle rapidement se remettre sur pied ? Les Bleus vont-ils remonter la pente et retrouver enfin le chemin vers la victoire ? Quel aventurier quittera Koh-Lanta : Cambodge ?

Rendez-vous vendredi à 20h55 sur TF1 pour découvrir les réponses à ces questions !

