Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Loin de l’agitation de la tribu blanche où la réunification a déjà provoqué quelques tensions, Raphaële et Clémentine devaient s’affronter en duel pour espérer avoir une ultime chance de réintégrer l’aventure au vingtième jour. Malgré ses trois victoires consécutives contre Julie, Cédric et Tiffany, Raphaële abordait ce quatrième duel sans certitudes. Face à elle, l’une des meilleures aventurières de Koh-Lanta et de ce Combat des héros, finaliste malheureuse de Koh-Lanta : Cambodge face à Frédéric, gagnante de l’épreuve d’orientation et de l’épreuve des poteaux !

Un CV d’aventurière impressionnant que Clémentine s’est empressée de confirmer lors du duel. Pour cette épreuve, il fallait faire tenir en équilibre des briques sur un plateau. Le plateau était lui-même maintenu en équilibre par une corde tirée par les deux femmes. Le moindre relâchement et la table bascule, faisant de fait tomber les briques.

Rapidement, c’est Clémentine qui prend les devants. Pourtant, lors de Koh-Lanta : Cambodge, la jeune femme avait déjà participé à cette épreuve et, trop impatiente, n’avait pas brillé. Cette fois, c’est tout l’inverse qui se produit. Concentrée, appliquée, patiente, elle est parvenue à garder ses briques droites au fur et à mesure qu’elle les ajoutait sur la table. Résultat ? Une victoire sans appel face à une Raphaële moins en réussite que lors de ses précédents duels.

Pour la Languedocienne, c’est donc la fin de l’aventure aux Fidji. Après onze jours passés sur l’île de l’Exil, elle ne verra donc pas la tribu réunifiée, mais elle part la tête haute après avoir vaillamment relevé les nombreux défis qui se sont présentés à elle.