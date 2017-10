Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Manu, Fabian et Maxime le savaient : en éliminant Caroline au précédent conseil, ils s'exposaient aux remarques de leurs anciens camarades chez les Rouges avec qui ils avaient fait le pacte de se retrouver tous ensemble à la réunification, quoi qu'il arrive. Mais ce pacte a désormais du plomb dans l'aile et les trois nouveaux Jaunes ont donc décidé de mentir à leurs anciens partenaires pour se protéger.

Persuadés que c'est l'un des jeunes qui a été éliminé, les Rouges sont donc extrêmement surpris lorsqu'ils voient arriver sur la plage avant l'épreuve de confort une équipe jaune sans Caroline ! "C'est Caro qui est sortie", observe d'emblée Mélanie. "Noooon !", ajoute dans la foulée Sébastien, qui n'en revient pas.

Une réaction qui n'a pas échappé à Denis Brogniart qui s'empresse de le questionner à ce sujet. "Je suis surpris, comment le routier du Nord. Je pensais que ce serait Tiffany ou Marvyn..." Suite à quoi Fabian justifie cette élimination avec le mensonge concocté de concert avec Manu et Maxime. "Caroline a fait le vœu de partir parce qu'elle ne se sentait pas bien, affirme le Suisse. Elle nous a dit qu'elle ne voulait pas prendre la place de quelqu'un plus tard." Les Rouges tombent tous dans le panneau, les Jaunes ont réussi leur coup : le pacte des anciens Rouges restent d'actualité dans l'esprit des Makawa, alors que les Coravu ont déjà d'autres idées en tête !





