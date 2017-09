Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Aux commandes de Koh-Lanta depuis 2002, Denis Brogniart a vu défiler des dizaines et des dizaines d’aventuriers aux quatre coins du monde. Des aventuriers qui ont tous vécu des moments extraordinaires et inoubliables au gré d’épreuves physiques intenses et de jours de survie éprouvants. Alors quand les anciens aventuriers se réunissent pour partager ensemble un week-end à la campagne, Denis Brogniart ne manque pas l’occasion de leur montrer qu’il ne les a pas oubliés !

"Vous êtes beaux, heureux les kohpains de Koh-Lanta, a-t-il ainsi écrit sur Twitter en légende d’une photo où de nombreux anciens aventuriers posent tous ensemble en tee-shirts rouges et jaunes. Je vous aime. Eclatez-vous, la soirée promet d’être animée !!!" L’animateur a même ajouté un petit hashtag #sentenceirrévocable pour parodier sa désormais fameuse formule prononcée à l’issue de chaque conseil à l’aventurier éliminé.

Sur cette photo où les sourires sont de mise, on retrouve notamment Bruno, Stéphane, Candice, Jérémy, Julie, Jérôme et Ludivine de Koh-Lanta : L’île au trésor, mais aussi Yves et Claire de Koh-Lanta : Cambodge et même Thomas de Koh-Lanta : Fidji, qui a dû abandonner vendredi dernier pour raisons médicales. La fameuse soirée a été immortalisée par Ludivine qui en a fait un collage posté sur son compte Instagram. Et l’on constate en effet que la soirée a été pour le moins animée, tous les aventuriers posant devant l’objectif affublés de tenues extravagantes !





Retrouvez les temps forts du dernier épisode de Koh-Lanta : Fidji dans la vidéo ci-dessous :