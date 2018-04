Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

C’est la dernière ligne droite pour les aventuriers de Koh-Lanta. Après s’être affrontés par équipe depuis le début du Combat des héros, Clémence, Yassin, Candice et les autres vont désormais devoir se battre individuellement. Mais avant de regrouper les deux équipes de candidats, un événement important va faire basculer l’aventure. Dans chaque camp, les aventuriers vont choisir un ambassadeur qui va avoir une mission particulièrement difficile.

Avant de découvrir ce vendredi, à 21h sur TF1, ce face-à-face très tendu, Denis Brogniart, le présentateur de Koh-Lanta, a fait une petite piqûre de rappel en vidéo sur cette rencontre au sommet qui "va engendrer pas mal de choses, dans cette aventure". "Ces deux ambassadeurs vont se retrouver avec l’objectif d’éliminer un aventurier encore en compétition. Soit ils s’entendent sur un prénom et dans ces cas-là, tout va bien. Soit ils sont incapables de trouver un consensus et je serais obligé de faire un tirage au sort et d’éliminer l’un des deux ambassadeurs", explique-t-il ainsi.

La rencontre des ambassadeurs risque bien de provoquer un énorme stress chez les aventuriers, plus particulièrement chez certains candidats qui ont un mauvais souvenir de ce face-à-face. Denis Brogniart rappelle ainsi qu’Alban et Yassin ont tous deux été éliminés par les ambassadeurs lors de leur saison respective. Pour Cassandre, la situation est encore pire. Ambassadrice de son équipe à l’époque, la jeune femme, qui avait deux colliers d’immunité en sa possession, a été éliminée lors du tirage au sort départageant les émissaires rouge et jaune !

Quelle équipe va réussir à tirer son épingle du jeu lors de cette réunification ? Réponse vendredi à partir de 21h sur TF1 !