Compétiteur redoutable, véritable "MacGyver" du camp, Yassin avait l’étoffe d’un grand aventurier capable d’aller jusqu’au bout et peut-être remporter Koh-Lanta Cambodge. Pourtant, le sort en a décidé autrement. La réunification et la réunion des ambassadeurs lui auront en effet été fatales.



Sans doute très admiratif du parcours de Yassin, Denis Brogniart a tenu à donner des nouvelles de l’aventurier. Il a ainsi écrit sur son compte Twitter : « Les amis j'ai eu Yassine au téléphone. C'est un homme plein de ressources qui prend son élimination avec philosophie sur #kohlanta. #mecbien » Il faut dire que Yassin est désormais l'heureux papa d'une petite fille et un mari comblé.



Si Yassin est l’un des aventuriers les plus appréciés par les téléspectateurs cette saison, il n’en était pas de même sur le camp. Déjà au sein de son équipe Rouge, il était loin de faire l’unanimité. Clémentine, Manuella et Sandro l’avaient en effet pris en grippe, lui reprochant son hyperactivité sur le camp, son côté très solitaire et un peu brute de décoffrage. Même si Yassin y voyait surtout de la jalousie. Car contrairement à ses camarades, il gardait, malgré les épreuves et la faim, un mental d’acier et une forme presque olympienne.



Et c’est d’ailleurs Sandro, un membre de sa propre équipe qui va finir par le trahir lors de la réunion des ambassadeurs. Ce dernier s’était mis d’accord au préalable avec les autres Rouges pour l’éliminer. Cependant celui qui espérait aller jusqu’à l’épreuve des poteaux en se confrontant aux meilleurs adversaires de Koh-Lanta est resté digne malgré la trahison de ses camarades de camp.