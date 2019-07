Denis Brogniart livre quelques secrets de tournage à Yann Barthès

Denis Brogniart était invité sur le plateau de "Quotidien". Il a livré quelques secrets de tournage à Yann Barthès.

Comment est choisi le lieu pour le tournage de Koh-Lanta ? Qu’est-ce que mange Denis Brogniart quand les aventuriers ne se nourrissent que de riz et de feuilles d’arbres ? Vous vous êtes toujours posé la question ? L’animateur le plus baroudeur du PAF y a répondu. Invité sur le plateau de Quotidien, quelques heures avant la finale de Koh-Lanta, Denis Brogniart a donné quelques indications sur les secrets de tournage.

Sur le lieu d’abord. Il faut qu’il réponde à quelques critères. D’abord, sur le paysage : il faut que ce soit joli, magnifique, que l’eau soit cristalline, bref, que ça envoie du rêve. Mais pas seulement. Les équipes de productions sont très vigilantes sur d’autres points. Denis Brogniart explique à Yann Barthès qu’il est nécessaire qu’il y ait "une situation politique, géopolitique et religieuse stable, et moyen sanitaire conséquent et ressemblant à ce qu’il y a en France pour faire face aux problèmes médicaux".



L’animateur ajoute que les équipes sont encore plus vigilantes sur le choix des candidats depuis le tragique décès d’un des aventuriers sur le tournage de Koh-Lanta. Ainsi avant de pouvoir intégrer le casting, les candidats passent d’abord par l’Institut médical du sport pour une batterie d’examen digne des sportifs des plus hauts niveaux. À la moindre alerte, le candidat est hors course.



Enfin, si les candidats doivent chercher eux-mêmes leur nourriture pendant l’aventure, en revanche, Denis Brogniart, les cadreurs et toutes les équipes, eux, ont la chance de manger convenablement à l’hôtel. Mais, cependant, il avoue que lors du dernier tournage au Fidji, ils ont "très mal mangé".