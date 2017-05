Par SB | Ecrit pour TF1 |

"La tête, elle est là, mais le corps n’avance plus". L’aveu vient de Manuella, elle-même. Au bord de l’épuisement, le mannequin a été contraint de quitter l’aventure Koh-Lanta, sur avis des médecins. Cela faisait quelques jours qu’elle montrait des signes de faiblesse. Lors de l’épreuve de dégustation, elle avait même été victime d’un malaise. De retour sur l’île, son état ne s’améliorait pas. Au contraire. C’est en voyant la jeune femme allongée sur le sable, au bord de l’épuisement que ces coéquipiers d’infortune ont décidé d’appeler les équipes médicales. Les médecins sont catégoriques, au vu de l’état de santé de Manuella, elle ne peut pas continuer l’aventure.



Si les compagnons de la jeune femme ont souligné son parcours incroyable, elle qui a mêlé son équipe à la victoire plusieurs fois, Denis Brogniart n’a pas été insensible à son malheur. En effet, l’animateur a tenu à adresser quelques mots à Manuella, via son compte Twitter. "Pensées pour toi @ManuellaKL ce matin. Magnifique compétitrice entre émotion et performances. Vaincue par la grande difficulté de #KohLanta", écrit-il ce samedi 6 mai.









L’animateur a aussi mentionné le parcours de Sandro, éliminé à l’issue du conseil. "Mon cher @SandroKohLanta tu as joué, tu as été stratège et ça s'est retourné contre toi. Les risques du métier !". Le jeune homme a été victime d’un immense coup de bluff de la part de certains aventuriers. Se pensant à l’abri et pensant que Marjorie était l’aventurière en danger, il n’a pas jugé nécessaire de sortir son collier d’immunité.