Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C'est un match de titan qui a opposé Yassin à Vincent lors du dernier épisode de Koh-Lanta diffusé sur TF1 vendredi dernier. Les deux aventuriers qui voulaient à tout prix disputer une épreuve ensemble, se sont livrés une bataille pour leur équipe respective. Le principe de ce challenge était de tenir le plus longtemps possible avec une tige de bambou longue de deux mètres soixante-dix et pesant trois kilos. Un enjeu de taille compte tenu du climat tropical et des conditions physiques des deux Robinsons. Pendant près d'une demi-heure, ils n'ont rien laissé paraître, si ce n'est des gouttes de sueur qui coulaient de part et d'autre de leur front.

Mais, un événement de taille a failli tout faire basculer : à la vingtième minute, un scorpion a surgi à quelques centimètres de Yassin. Sentant le danger arriver, Vincent n'a pas hésité une seule seconde à alerter Denis Brogniart. "Il y a un scorpion qui approche derrière Yassin", a lancé l'ancien rugbyman à l'animateur. Ni une, ni deux, ce dernier a attrapé un bout de bois et a fait fuir l'insecte. "Merci mec", lui a répondu son concurrent, reconnaissant, avant de demander au maître de cérémonie s'il n'y en avait pas d'autres qui se profilaient à l'horizon... "Ne vous inquiétez pas, il n'est pas sur vous", a-t-il surenchéri, voyant l'électricien de profession inquiet. Après plus de 30 minutes de duel, c'est Vincent qui a flanché le premier. Yassin a remporté l'épreuve et a fait gagner un avantage clé à son équipe pour l'immunité.