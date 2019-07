Ce que mange Denis Brogniart va vous écoeurer

Denis Brogniart ne recule décidément devant rien, pas même face à l’épreuve de dégustation ! Il a testé l'épreuve à laquelle les candidats vont se livrer vendredi... Miam Miam !

S’il devait exister une épreuve au goût amer dans Koh Lanta, ce serait bien celle-ci ! Malgré son nom salivant et gouteux, l’épreuve de dégustation a des allures de supplice ! Il faut en effet "déguster" plusieurs aliments que vous ne retrouverez pas dans le supermarché de votre quartier… Enfin on l’espère pour vous ! Et Denis Brogniart n’a pas reculé d’un pas face aux différents "aliments" qu’il a dû goûter !







Bon appétit Denis !

Au menu, 8 plats préparés avec des denrées trouvées et cuisinées sur place ! Pour n’en citer que quelques-uns, larves de frelons, blattes cuites et séchées, larves de fourmis rouges, scorpions grillés…



Et votre animateur préféré s’est livré au jeu sans sourciller !











Avoir les yeux plus gros que le ventre

Comme vous avez pu le voir, Denis Brogniart n’a pas hésité pour manger l’une des spécialités proposées. Il faudra la même motivation aux candidats pour venir à bout de l’épreuve de dégustation. On espère que nos aventuriers auront suffisamment faim pour remplir leur estomac de "ces spécialités locales" !





Et pour cette épreuve, le travail d’équipe sera de rigueur ! Il s'agit en effet d'un relais. Pour qu’un candidat puisse commencer à manger, il faut que son coéquipier ait fini de tout avaler ! Et la première équipe à finir ces aliments pour le moins originaux remporte l’épreuve de dégustation ! Motivation et solidarité seront les qualités indispensables pour remporter la victoire !





Pour découvrir quelle équipe remportera l'épreuve de dégustation, retrouvez Koh Lanta, vendredi 29 avril à 20h55 sur TF1 ! Et bon appétit !