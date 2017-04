Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Depuis sa sortie de Koh-Lanta, Cassandre a fait un bout de chemin de vie. Lors de son aventure, la jeune femme n’a pas eu de chance pendant son aventure, puisqu'elle a quitté l’aventure juste avant la réunification lors du conseil des ambassadeurs. Refusant les compromis ou de sacrifier un membre de son équipe, elle avait décidé de livrer son avenir dans Koh-Lanta au hasard. Malheureusement pour elle, elle avait tiré la boule noire.



Aujourd’hui, Cassandre – qui vit à Sydney - se lance dans une nouvelle aventure : le théâtre. En effet, la jeune femme a posté sur Instagram une série de photos sur laquelle on l’aperçoit à l’école de théâtre de Sydney. L’ancienne aventurière semble se plaire dans cette nouvelle vie et elle explique même (dans un anglais parfait) : "Finalement, être capable de m’exprimer sur une scène me fait comprendre que je vais finalement dans mon sens. Je voudrais que ce sentiment ne prenne jamais fin. En fait, je voudrais qu’il soit collé à moi jusqu’à la fin de ma vie".



Il y a quelques semaines déjà, Cassandre avait posté une photo de répétitions dans la même salle de théâtre. Sur la scène, on apercevait uniquement un canapé et des lumières tamisées. Elle teasait alors « quelque chose se prépare ».









Finally being able to express myself on stage felt like something was finally going my way. I never want this feeling to end. In fact, I want it to stick with me for the rest of my life ! #dreamcometrue #acting #actress #play #theatre #sydney #grateful Une publication partagée par Cassandre Girard (@cassandrekohlanta) le 22 Avril 2017 à 23h38 PDT