L'épreuve de confort n'a pas été facile pour les aventuriers de Koh-Lanta, et notamment pour Fred. Si briser les poteries de ses concurrents n'était pas chose aisée pour lui, il a également dû prendre une décision particulièrement difficile après avoir remporté ce jeu. S'il a pu repartir avec une nuit dans une villa tout confort avec sa compagne, présente au Cambodge pour l'occasion, il devait également offrir un repas en tête à tête avec un proche à l'un des aventuriers.

Une décision qui était un vrai casse-tête pour lui. "J'aimerais le donner à Seb, vraiment. Mais c'est super dur, super difficile", a d'ailleurs confié le principal intéressé qui devait choisir entre le cœur et la raison. Si son cœur penchait pour Sébastien, il a finalement voulu être prudent en offrant ce cadeau à Clémentine, qui disposait du double vote cette semaine grâce au vote noir de Claire. "Je pense qu'ils ne m'en voudront pas, je vais le donner à Clémentine. J'ai voulu faire sauter son collier. On était plusieurs à vouloir le faire. Elle l'a su, elle ne m'en a pas voulu. Pour cette raison-là, je prends Clémentine. Sinon j'aurais pris Seb. Je suis désolé Seb", a-t-il expliqué devant ses camarades. "Au premier abord je voulais le donner à Seb, par rapport à sa femme, qu'elle lui parle de ses enfants. Mais Clémentine m'a fait comprendre que les deux votes qu'elle a ne seraient pas dirigés contre moi. C'est Koh-Lanta, à un moment donné il faut penser stratégique", confie Fred une fois seul avec sa femme.

La frustration de Sébastien

Le choix de Fred a touché Sébastien : "Ce n'est pas contre Fred, je n'ai rien contre toi. Mais là, l'ascenseur émotionnel, il est trop fort. Je me suis dit : 'peut-être que j'ai une seconde chance'. C'est juste la place, j'étais deuxième. Je me suis dit peut-être, j'ai des enfants... Je ne lui en veux pas du tout. Mais moi, personnellement, je suis très déçu. Mais je n'ai rien contre Fred. Il faut que j'arrive à me concentrer sur les 5 minutes qui m'ont procuré beaucoup de joie et que je passe outre cette frustration."

