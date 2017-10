Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

La météo dans Koh-Lanta, c'est souvent compliqué. Plutôt épargnés jusqu'à présent, les aventuriers de Koh-Lanta : Fidji ont finalement passé une première nuit compliquée sur leurs campement. Notamment les Jaunes, qui ont du mal à se remettre de cette nuit pour le moins humide !

"Il faut que je me change, je suis trempé !" peste Marvyn en se réveillant. "Ca n'a pas rigolé cette nuit", ajoute Caroline, visiblement marquée par les averses qui l'ont empêchée de fermer l'oeil. Seul Maxime a apparemment bien supporté cette nuit terrible pour les autres. "Il va falloir qu'on abrite le feu parce que ça fait deux fois qu'on a des petites alertes", commente le restaurateur lyonnais.

Aux côtés de Magalie, Caroline ne se remet toujours pas de cette météo nocturne peu clémente. "Grosse averse ! dit-elle avant d'enchaîner. On est trempés encore ce matin. Donc c'est un peu compliqué." Comme Maxime, Fabian a lui aussi plutôt bien supporté la pluie. Il se met même en tête de couper du bois pour fabriquer un abri pour le feu. "La pluie, ça rafraîchit, explique-t-il. Et ça permet aussi de voir qui est réactif au gros temps et qui a vraiment un rôle d'aventurier." Pas de doute, le Suisse a profité de cette nuit compliquée pour observer ses camarades de la tribu jaune et en tirer quelques enseignements.





Fabian qui profite des conditions météo pour juger l'attitude de chacun, c'est dans la vidéo ci-dessous :