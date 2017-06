Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Vendredi soir, Mathilde a eu la surprise de voir « son double » arriver dans l’aventure… Découvrez-là sans plus tarder !

Vendredi soir, chaque Robinson a eu l’immense joie de voir un membre de sa famille au Cambodge. Ainsi, Vincent a vu sa sœur Elinor, Frédéric a reçu la visite de sa compagne, Clémentine son compagnon, Sébastien sa femme et Mathilde, sa maman. Ces dernières se ressemblent comme deux gouttes d’eau et cela n’a pas échappé aux internautes, nombreux à avoir noté la ressemblance frappante sur son compte Instagram. "Déjà que j’étais émue avec les proches des autres, alors là je ne vous raconte même pas", a-t-elle confié à Denis Brogniart, la voix tremblante et les larmes apparentes sur ses deux joues.

Émue aux larmes à l’idée de voir sa mère, elle n’a pu s’empêcher de lui faire part de son parcours remarquable qui l’a amené là où elle se trouve actuellement. "Je suis encore là, ce n’est pas passé loin, hier soir j’ai eu un collier d’immunité qui m’est tombé du ciel, mais je suis toujours là".

"Tellement fière", la maman de Mathilde n’a pu s’empêcher de crier sa reconnaissance et sa fierté à sa fille Mathilde. "Moi j’ai peur de tout et elle n’a peur de rien, elle est incroyable !". Malheureusement, la jeune femme a échoué à l’épreuve des poteries et n’a pas pu passer un moment privilégié avec sa maman. En effet, ses deux vases ont été cassés par ses camarades de jeu. Néanmoins, la nageuse de haut niveau peut être fière d’elle. En échappant au conseil, elle assure sa place à l’orientation.

Koh-Lanta revient vendredi 16 juin à 21h00 sur TF1 pour la finale !