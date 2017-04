Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Ils sont tous les deux arrivés dans la nuit cambodgienne pour un affrontement d'anthologie. D'un côté Vincent, désigné à l'unanimité par les Bleus pour les représenter dans une épreuve dont ils ignoraient tout ; de l'autre Yassin, qui a insisté pour être le représentant des Rouges, désireux d'en découdre avec le champion bleu, quel qu'il soit. Déterminé à battre les meilleurs dans Koh-Lanta : Cambodge, le Bordelais espérait rencontrer Vincent, ses vœux sont donc exaucés.

Le principe de l'épreuve est simple : il faut tenir le plus longtemps possible sur sa tête un bambou long de deux mètres soixante-dix pesant près de trois kilos. Force, endurance et maîtrise de soi sont les qualités indispensables ici. Le gagnant repartira avec l'assurance d'avoir un avantage pour lui et sa tribu lors de l'épreuve d'immunité du lendemain.

Dès le début de l'épreuve, il faut prendre une bonne position pour éviter de trop souffrir des bras et du dos, car tenir un si long bâton en équilibre sur sa tête sollicite énormément les muscles. Quinze minutes passent. Plusieurs fois, Vincent manque de faire tomber son bambou qui tangue dangereusement au-dessus de lui. Mais les deux aventuriers tiennent.

Après vingt minutes, c'est au tour de Yassin, jusque-là impassible, de montrer des signes de fatigue. Là aussi, l'électricien tient bon et ne craque pas. Concentré sur son effort, Vincent de son côté reste toutefois en alerte et c'est lui qui voit un scorpion noir approcher derrière Yassin ! Danger vite écarté par Denis Brogniart, l'épreuve continue, toujours plus dure.

Après trente minutes d'efforts, tout n'est plus qu'une affaire de mental. Il faut tenir pour apporter à son équipe un avantage peut-être décisif dans l'épreuve d'immunité et ainsi éviter le conseil. Et c'est finalement Vincent qui craque en premier : après trente-deux minutes d'une lutte acharnée, le rugbyman lâche son bambou et offre la victoire à Yassin.

« J'ai essayé d'aller au bout de moi-même, là je suis rincé » : Vincent sait qu'il a fait le maximum, mais le duel au sommet est bel et bien remporté par Yassin. Une victoire qui offrira un avantage précieux lors de l'immunité remportée par les Rouges !