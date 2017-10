Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Le duel des ambassadeurs est toujours un grand moment dans Koh-Lanta. Les négociations entre Fabian et Marguerite n'ont d'ailleurs pas fait exception à la règle. Le Suisse était venu avec une stratégie très claire, élaborée avec les autres aventuriers de l'équipe jaune : faire en sorte que Marguerite accepte de sacrifier Sébastien ou Romain, tous deux membres historiques des Rouges et liés par le pacte des anciens.

Mais alors que les Jaunes pensaient pouvoir profiter du fait que Sébastien n'était jamais tendre avec la doyenne de l'aventure, Marguerite s'est montrée intraitable en refusant catégoriquement d'éliminer l'un des deux aventuriers. Mais Fabian n'a pas dit son dernier mot. En fin négociateur et stratège, il met Marguerite devant une évidence : s'ils ne se mettent pas d'accord, elle et lui devront jouer leur destin dans l'aventure sur un tirage au sort, ce que ni l'un ni l'autre ne veut.

Torturée, mal à l'aise dans ce rôle d'ambassadrice, Marguerite finit par craquer la première. Elle propose le nom de Tugdual à Fabian, qui accepte. Pour le Suisse, le contrat est en grande partie remplie. Car même s'il n'obtient pas l'élimination de l'un des deux éléments forts des Rouges, il préserve le clan qu'il forme désormais avec Maxime, Marvyn, Magalie et Tiffany. Sans hésiter, il accepte donc d'éliminer Tugdual qui devra donc quitter l'aventure avant la fin de la journée.