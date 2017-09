Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Gagner la si dure épreuve de la poursuite a permis aux Jaunes d'obtenir l'une des récompenses les plus convoitées de Koh-Lanta : l'appel aux familles. Comme toujours, ce moment fut chargé en émotion et, de Fabian à Maxime, tous les aventuriers de la tribu des Coravu ont pu partager quelques précieux instants au téléphone avec leurs proches, dans l'attente de leurs nouvelles à 17 000 kilomètres des Fidji.

Premier à avoir la chance de parler à sa femme et à ses enfants, Fabian ne tarde pas à craquer. Sa voix s'efface presque lorsqu'il prononce ses premiers mots à Fanny, sa femme. "C'est le confort qu'il ne fallait pas perdre", confie-t-il à Denis Brogniart à l'issue de ce moment magique. Magalie a elle la chance d'appeler son "Lolo", qui lui a écrit une belle lettre d'amour avant son départ et s'occupe de ses deux filles. Quant à Marvyn, il est submergé par l'émotion quand sa maman et ses frères décrochent. "Je me bats pour vous", leur dit-il, en larmes.

Caroline avec son chéri, Manu avec sa fille et sa femme, Tiffany, qui veut rester "bébé Titi" avec ses parents... Tous ont la chance incroyable de pouvoir adresser quelques mots à ceux qu'ils aiment. Quand vient le tour de May, la jeune femme fond en larmes immédiatement. Mais la palme de l'émotion revient très certainement à Maxime. Le restaurateur lyonnais est en pleurs avant même que Denis Brogniart lui ait donné le téléphone ! Le moment qui s'ensuit est évidemment chargé en émotion et restera longtemps dans les annales de Koh-Lanta. Fou d'amour, Maxime promet même à sa femme qu'elle pourra se payer une journée shopping avec sa carte bleue quand il sera de retour ! Tout simplement magique.





Revivez cette séquence émotion en regardant cette vidéo :