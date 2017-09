Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Il nous l’avait révélé en exclusivité il y a quelques semaines, Fabian n’a dû la vie sauve dans son enfance qu’à un voisin venu le nourrir en cachette dans le poulailler où l’avait placé sa grand-mère ! Suisse d’origine uruguayenne, il a passé cinq ans dans ce poulailler au fond du jardin de sa grand-mère à qui sa mère biologique l’avait confié à sa naissance. Ce n’est que lorsqu’un incendie s’est déclaré qu’on a découvert son existence. Il a alors été adopté par une femme qui a dû lui apprendre à marcher et à parler.

Cette histoire incroyable, Fabian l’a enfin narrée à ses compagnons d’aventure, en l’occurrence les aventuriers de la nouvelle équipe jaune composée de Marvyn, Manu, Magalie, Tiffany, Maxime, May et Caroline. Père de deux petits garçons, le Suisse a vu sa vie changer lorsqu’il a rencontré sa femme, Fanny. Avec humour, il n’hésite pas à se décrire comme "un papa poule".

Son histoire a en tout cas bouleversé ses camarades. "L’histoire de Fabian me touche énormément, ce sont des choses auxquelles je ne m’attendais pas du tout, déclare Manu. C’est un gars super bien, qui a une énorme coquille, quelqu’un d’imperturbable. C’est plus que touchant, c’est renversant." Pour Marvyn, "il n’y a même pas de mots pour expliquer ça… Ce qu’il a vécu, c’est un truc de fou. Il a un cœur énorme et je pense que c’est un combattant."

Quant à Magalie, elle voit dans ces confidences dès le premier soir avec sa nouvelle équipe une marque de "confiance". "Ça fait chaud au cœur", avoue-t-elle. On en saura sans doute plus sur l’aventurier suisse dans quelques temps puisqu’il nous avait révélé travailler actuellement sur une autobiographie pour raconter son histoire au plus grand nombre.

Vous avez manqué le moment où Fabian raconte sa terrible histoire ? Cliquez sur la vidéo ci-dessous !