Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Chez les Coravu, la pêche est l'affaire de Marvyn et Théotime. Les deux garçons sont habiles et aujourd'hui ils rapportent sur le campement une vingtaine de petits poissons à faire griller. Une belle prise qui aurait dû ravir tout le monde chez les Jaunes. Mais quand les pêcheurs décident de se garder les deux plus gros poissons pour eux, forcément, ça n'est pas du goût de leurs compagnons d'aventure, notamment Mel qui décide d'aborder le sujet avec eux, frontalement.

"Donc à chaque fois que vous allez pêcher, vous allez vous garder les deux, trois gros ?" demande-t-elle surprise. "Bah attends, c'est bien normal", répond Marvyn qui ne pensait sans doute pas déclencher une crise diplomatique en disant cela. Pour Tiffany, l'attitude des deux aventuriers est "égoïste". "Pour moi, c'est inconcevable d'imaginer ça, ajoute-t-elle. C'est comme si moi j'allais chercher de la coco et que je me gardais la moitié de la coco..." Ce qui a visiblement gêné Tiffany au plus haut point, c'est surtout le fait qu'ils aient présenté la chose de manière "un peu prétentieuse".

"On est là-bas depuis trois heures", tente de se justifier Théotime en découpant son poisson. "Chacun sa mentalité", lui rétorque Mel, agacé au plus haut point. Très vite, le ton monte. "C'est quoi ton délire ?" interroge Marvyn, à son tour énervé de la tournure que prennent les événements. Avant de vouloir couper court à tout débat : "C'est bon, stop, arrête de t'exciter !"

"Ça m'a un peu saoûlé, explique-t-il ensuite. On ramène du poisson pour tout le monde, ça fait deux jours que nous ne sommes que deux à aller pêcher... Je pense que la réaction était disproportionnée par rapport à ce qu'il s'est passé." Mais le commercial est loin de se douter que cette altercation a laissé un goût amer à Mel. La jeune femme n'est visiblement pas prête d'oublier. "C'est horrible de dire ça, mais je n'ai qu'une hâte c'est qu'on perde l'immunité et qu'il dégage !"





Revivez le clash entre Marvyn et Mel