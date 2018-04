Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’était au départ une blague potache imaginée par Javier pour servir également ses intérêts dans l’aventure, c’est désormais une affaire d’Etat. La vérité sur le faux collier trouvé dans la forêt par Nathalie lui a été révélée ! C’est Jérémy, désireux de ne plus laisser l’aventurière dans l’ignorance, qui a décidé de dévoiler le secret bien gardé jusque-là par les autres membres de la tribu rouge.

Nathalie est abasourdie en apprenant la nouvelle, elle qui pensait détenir un précieux sésame pour avancer le plus loin possible dans l’aventure. Elle est surtout révoltée par le stratagème mis en place par Javier et n’a plus qu’une idée en tête : se venger ! Désormais alliée à Jérémy et aux deux ex-Jaunes Candice et Ludovic, également dans la confidence, elle compte bien jouer à fond la carte de la surprise en cas de conseil de son équipe.

Si un tel scénario devait se présenter, elle serait en effet en position de force pour surprendre les Rouges en votant avec Jérémy, Candice et Ludovic contre Yassin, Javier ou Cassandre. Avec quatre voix contre trois, les premiers seraient en effet certains d’éliminer la personne de leur choix. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que Cassandre a trouvé de son côté un vrai collier d’immunité dont personne n’a connaissance ! Et que le prochain conseil sera celui de la réunification… Toutes les cartes pourraient donc être redistribuées à ce moment-là.