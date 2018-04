Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

1/ Les larmes de Cassandre à la recomposition des équipes

Les aventuriers ne le savent pas avant de disputer l’épreuve de confort : les deux premiers de l’épreuve seront les nouveaux capitaines des Rouges et des Jaunes et les équipes seront entièrement recomposées ! Dylan sera le capitaine des Jaunes et Yassin celui des Rouges. Chez les Jaunes, Clémentine, Olivier, Clémence, Tiffany, Pascal et Alban accompagneront désormais Dylan ; chez les Rouges, Jérémy, Candice, Javier, Nathalie, Ludovic et Cassandre seront avec Yassin. Cassandre qui ne peut s’empêcher de verser quelques larmes lorsque Yassin justifie son choix de la garder dans son équipe. « C’est une petite étoile dans notre équipe, confie le Bordelais. Sur les épreuves elle fait partie des meilleurs aventuriers. » Des mots qui bouleverse la jeune femme qui considère Yassin comme son « coup de cœur » de l’aventure !





2/ Olivier contraint à l’abandon pour raison médicale

La malchance des Jaunes, qui ont enchaîné six défaites de rang depuis le début de l’aventure, frappe encore. Se plaignant de maux de ventre, Olivier doit laisser ses partenaires pour passer des examens. Malheureusement pour les Wakaï, il ne reviendra pas. Les médecins ont décidé qu’il ne pouvait reprendre l’aventure.





3/ Clémentine trouve un collier d’immunité !

Après la nouvelle défaite des Jaunes lors de l’épreuve d’immunité, Clémentine sait que son salut passe par la découverte d’un collier d’immunité caché sur le campement. Bien décidée à mettre la main dessus, elle explore une zone que les autres aventuriers ont laissée de côté lors de leurs précédentes recherches. Bonne décision ! Après de longues minutes de recherche, elle finit par tomber sur le précieux collier. Elle a désormais les cartes en main au conseil.





4/ Le « dieu du feu », c’est Ludovic !

Il avait déjà fait le feu pour les Jaunes, voilà qu’il fait le feu pour les Rouges ! Ludovic a beau avoir changé d’équipe, il n’a pas perdu sa détermination et son envie d’apporter le feu à ses nouveaux compagnons. Après plusieurs vaines tentatives, il essaye une nouvelle fois de faire naître la braise entre ses deux bambous frottés l’un contre l’autre… Et là, miracle ! Pour la première fois dans l’histoire de Koh-Lanta, un aventurier parvient à faire deux fois le feu, et seul qui plus est ! Une performance exceptionnelle qui lui vaudra le surnom de « dieu du feu » donné par Cassandre.



5/ Tiffany éliminée au conseil

Conséquence de cette nouvelle défaite lors de l’épreuve d’immunité, les Jaunes se présentent encore une fois au conseil. Mais tout ne va pas se passer comme prévu pour les coéquipiers de Clémentine. La jeune femme est censée être éliminée puisque tous votent contre elle. Sauf qu’elle a en sa possession un collier d’immunité ! C’est donc elle qui décide de l’issue du vote. Et c’est Tiffany qui fait les frais de cette stratégie inattendue. La finaliste de Koh-Lanta : Fidji quitte les Jaunes mais, elle ne le sait pas encore, son aventure n’est pas terminée puisqu’elle se rendra dès le lendemain sur l’île de l’Exil.